Otro crimen electoral: Coordinador de campaña de Morena muere en Temamatla, Estado de México

La tarde de este 26 de mayo trascendió que César Alejandro Martínez Pacheco, Coordinador de prensa de Morena en Temamatla, Estado de México, perdió la vida en un ataque armado en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, el agravio se registró en la madrugada del sábado, en el centro del municipio donde hombres armados lo interceptaron y le dispararon múltiples veces.

Ante esto, elementos de emergencia acudieron para brindarle apoyo, sin embargo fue inmediatamente trasladado a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

Al poco tiempo, se confirmó su deceso debido a las graves heridas que le fueron ocasionadas.

El candidato a la presidencia municipal, Antonio Vallejo, fue quien dio a conocer la noticia a través de un mensaje, donde también pidió justicia para su compañero.

“El día de hoy en un artero crimen, fue asesinado un joven temamatiense valioso, una persona preparada y un hijo de familia ejemplar. Hoy Alejandro ya no está con nosotros, pero su memoria y su causa no terminan con el acto cobarde que terminó con su vida”, publicó.

Otros militantes de Morena también dedicaron unas palabras.

“Hoy no queremos informar que no nos rendiremos ante actos de tan baja naturaleza, no claudicaremos nunca, por el contrario, seguiremos caminando hasta el último día en memoria de Alejandro, hasta consolidar el triunfo, como él lo hubiera querido; no cederemos”, añadió.

En el Estado de México ya se otorgaron hasta 136 medidas de protección a candidatos a algún cargo público político.

Con información de Milenio.