Por votar a favor de reforma Judicial: ¿Senador Yunes Márquez, del PAN, se une a Morena?

“ Creo que no sería una mala idea, y le diré por qué: vendrán futuras reformas constitucionales y necesitamos... eso podría suceder. Pero no depende de mí ”, afirmó.

Sobre si el voto de Yunes a favor de la reforma judicial le garantiza un lugar en Morena, Monreal indicó: “ No lo sé, la verdad es que no soy quien para decirlo o comentarlo ”.

“ No voy a permitir que me expulsen del PAN por ser libre, por tomar decisiones en libertad ”, aseveró el senador Yunes Márquez, luego de haber mostrado su favor a la reforma judicial del presidente López Obrador y cuyo sufragio le dio la mayoría calificada a Morena.

Yunes consideró injusto el proceso de expulsión anunciado por el PAN y dijo que en lo personal “yo no he tomado ninguna decisión. Pero, no voy a permitir que me expulsen por ser libre, por tomar decisión en libertad”.

Argumentó que Señaló un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno u otro sentido, “yo lo hice de manera pensada, no soy el único, hay varios legisladores locales que tampoco quisieron seguir las instrucciones del partido, porque somos libres de votar”.

“Soy legislador del Partido Acción Nacional”, dijo a pesar de la decisión de esa bancada y de toda la oposición de no asistir la sesión de este viernes.

“Yo vine porque es mi responsabilidad venir a las sesiones como cualquier otro senador de cualquier otro partido”, expuso quien con su voto validó el llamado Plan C de López Obrador.

Con información de El Universal