‘No me meto en eso’, responde AMLO sobre expulsión de los Yunes por votar por la reforma judicial

CDMX.- Al calificar la expulsión de los Yunes de Acción Nacional (PAN) como un asunto interno del partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió no opinar al respecto, aunque sí agradeció a la oposición porque “no supieron escoger bien”.

Este miércoles, la Comisión Permanente Nacional del PAN informó la decisión de expulsar de sus filas al senador Miguel Ángel Yunes Márquez y a su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, por votar a favor de la reforma judicial.

“No opino yo de eso, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolverlo, no nos corresponde a nosotros, es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI (Alejandro Moreno). No debemos meternos”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera.

El voto del veracruzano Yunes Márquez fue decisivo para la aprobación de la reforma judicial en el Senado, pues le dio a Morena y a sus aliados la mayoría calificada que requerían para pasarla.

Si bien López Obrador no quiso opinar sobre que el apoyo de los Yunes a la reforma provocó su expulsión del PAN, partido opositor, sí reiteró que “es de sabios cambiar de opinión”.

“Eso es un asunto, en el primer caso, interno de ese partido, y en el segundo caso es del Consejo del INE y del Tribunal y para qué nos metemos. Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá y no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien nuestros opositores”, expresó.