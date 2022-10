En la comunidad de Copoya en el estado de Chiapas, un presunto ladrón intentó entrar a robar a una casa, lo que lo llevó a ser atacado por un perro pitbull.

Según los relatos, el sujeto intentó entrar a una casa, misma casa donde un pitbull notó su presencia y comenzó a ladrar, una vez estando ambos al nivel del suelo, el perro lo agredió.

Según las declaraciones, el perro mordió al ladrón hasta el punto de casi arrancarle el brazo, no fue hasta que los dueños del perro se percataron del suceso, que se lo quitaron de encima al ladrón.

Cuerpos de emergencia atendieron al lugar con el objetivo de estabilizarlo, para posteriormente ser trasladado a un centro hospitalario dónde le reportaron estado de salud grave.

Ante esto, VANGUARDIA se comunicó con la dirigente de una fundación de rescate canino, Ere Tovar, quién declaró que las agresiones por perros son principalmente por cuestiones de crianza.

“Tengo años rescatando perritos y me he topado con animalitos de todo tipo, por lo mismo te puedo asegurar que depende totalmente de la crianza, aunque no te miento, los pitbulls tienen ese aire de protección territorial, pero por sí solos no son agresivos y por lo mismo me parece muy importante que no satanicemos a los pitbulls”, declaró Ere.

Además, que se consultó a paramédicos de Cruz Roja en función de orientar cómo tratar heridas en estos casos.

“Es muy importante que lo primero que hagas sea llamar a emergencias, puesto que son el personal calificado para atender la situación, después buscas limpiar la herida con agua oxigenada para que en caso de que no haya pérdida de la extremidad podamos hacer una compresa con gasas, si se perdió la extremidad hacemos un torniquete y hacemos el mismo proceso de las compresas en dónde está brotando la sangre”, declaró el paramédico de Cruz Roja.