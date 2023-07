Cárteles Sur y Los Rojos amenazan a Evelyn Salgado; la acusan de proteger a Los Ardillos... “Por la falta de seriedad pagarán inocentes’

En el comunicado especifican que ella no está cumpliendo los acuerdos y que sí está beneficiando a otro grupo del narco al que identifican como “Los Ardillos” a quienes les entregaron la plaza de Chilpancingo.

“Nosotros cumplimos todos los compromisos, y no crea que por todas las camionetas que nos dio, y los 350 millones de pesos que invirtió en nuestros negocios, vamos a perdonar todo”, señalaron presuntamente las organizaciones delictivas.

Asimismo, amagaron con revelar una lista de personas cercanas que forman parte del gobierno y que roban dinero del erario y dar a conocer una serie de videos en los que presuntamente pacta con las organizaciones.

En medio de la ola de violencia que azotó Chilpancingo en días pasados, las organizaciones señalaron que ya hicieron alianzas con otros cárteles y darán muestras de su fuerza.

Las organizaciones criminales también dijeron que no cumplir con los acuerdos “tanto niños como jóvenes, mujeres y ancianos” pagarán las consecuencias.

Este pronunciamiento ocurrió luego de que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández fue exhibida en una reunión con un presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos.

Así como de una ola de violencia que llevó al ataque de transportistas y la quema de vehículos en la capital guerrerense.

MENSAJE ÍNTEGRO DE LOS GRUPOS CRIMINALES

“Señora gobernadora, usted no está cumpliendo los acuerdos. Usted sigue protegiendo a los Ardillos. Habíamos quedado que la plaza de Chilpancingo es para nuestro grupo, y la zona de rio azul seria para los Ardillos. Hay que tener palabra, usted dijo que tenía ovarios y que estaban más puestos qué los huevos de cualquier hombre.

Ahora le pedimos cumpla y no deje los compromisos al aire. Chilpancingo es nuestro y no vamos a permitir que se siga burlando de nuestra empresa. Por la falta de seriedad pagarán inocentes, tanto niños como jóvenes, mujeres y ancianos.

Nosotros cumplimos todos los compromisos, y no crea que por todas las camionetas qué nos dio, y los 350 millones de pesos que invirtió en nuestros negocios, vamos a perdonar todo. No señora gobernadora, los compromisos se cumplen, y si no cree, vamos a sacar el video donde esta pactando con nosotros y lo vamos a cumplir.

Ya deje de mentirle a la población, usted y su gobierno son los principales negociadores con nosotros, no le vaya con el cuento a su pueblo haciéndose pasar por muy honrada. Sabemos de muchas tranzas qué hay, sobre todo con toda la familia que tiene metida en el gobierno, pronto sacaremos la lista de toda la gente que tiene metida robándose el erario.

Así que cumpla y saque a los Ardillos de Chilpancingo, qué esa plaza es nuestra. Sepa bien que ya hicimos alianza con otros carteles, y en estos días van a conocer muestra fuerza. Nosotros no nos andamos con mamadas como su pinché tropa pedorra qué ya anda bien rajada, qué nada más el día de hoy faltaron al pase de lista 150 elementos, por miedo a enfrentarse con nosotros”.