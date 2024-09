‘Ya no puedo seguir forzando a mi débil corazón’: reitera AMLO su retiro a Palenque, Chiapas

“Ya no puedo seguir forzando a mi débil corazón, que tanto me ha ayudado”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al confirmar que el 1 de octubre se mudará a su finca “La Chingada” y que no recibirá visitas allí.

El mandatario, quien estaba acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, explicó que su salud no está en condiciones óptimas, mencionando un problema cardíaco derivado de un infarto que ha limitado su capacidad para continuar con sus actividades.

“La carrocería ya no anda bien, así que cierro este ciclo; principalmente, tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más a mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho”, comentó.

A 16 días de concluir su mandato, López Obrador anunció que no atenderá a quienes busquen su apoyo, ya que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, asumirá sus responsabilidades.

“Ahora me detendré, y compensaré ese freno con actividades intelectuales; quiero escribir sobre el México profundo, quiero escribir sobre el México prehispánico”, dijo, agregando que se dedicará exclusivamente a la escritura.

Ante los vítores de “¡Presidente, Presidente!” de los cientos de asistentes, el mandatario federal expresó su satisfacción y orgullo por concluir su mandato, destacando que su movimiento de transformación se realizó con la colaboración de millones de mexicanos.

“Lo hicimos desde abajo, no con alianzas con oligarcas que se consideraban dueños de México, sino que fue el pueblo el que impulsó este movimiento, por eso es un movimiento claramente democrático”, enfatizó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum recordó que la residencia del presidente será Palenque y citó un poema de Rosario Castellanos, afirmando que “Sus palabras y sus acciones han sido justas, porque son del tamaño de sus sentimientos”.