Ni enfermo ni retiro: Papa Francisco niega su ‘renuncia’; viajará a Rusia y Ucrania

Vaticano, Roma.- En entrevista con Reuters, el Papa Francisco negó los rumores de su retiro, muy por el contrario, externó su deseo de visitar Moscú y Kiev después de su realizar viaje por Canadá.

“Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma ‘liturgia’ (sobre la renuncia del Papa Celestino V) tendría lugar. Pero nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, no por el momento. De verdad” aclaró.

Si bien, comentó que la renuncia es una posibilidad, aclaró que lo haría solo en caso de sufrir una enfermedad tal y como lo hizo el Papa Benedicto XVI, sin embargo, negó los supuestos rumores de haber sido diagnosticado con cáncer de colón.

En cambio, reveló que sí ha tenido problemas con una de sus rodillas, pues ha tenido que utilizar una silla de ruedas a causa de una ‘pequeña’ fractura provocada al dar ‘un mal paso’.

Respecto a su deseo de querer viajar a la capital rusa, el Secretario de Estado Pietro Parolin y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov le recomendaron no hacerlo, pues no era el mejor momento, sin emabrgo cree que, en este momento, la situación podría ser diferente.

“Me gustaría ir a Ucrania, y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto, porque pensé que si el presidente ruso me concedía una pequeña ventana para servir a la causa de la paz... Y ahora es posible que, tras mi regreso de Canadá, pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”, puntualizó.

Con información de Vatican News