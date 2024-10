Ni un sólo auto de México en EU, insiste Trump; sube amenaza de aranceles, ¡hasta 2000%!

Donald Trump, candidato presidencial republicano, advirtió que México “no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos” si él gana las elecciones en Estados Unidos en noviembre próximo.

Durante una entrevista en el Club Económico de Chicago, el multimillonario afirmó que para ello, impondrá aranceles de más de 200% a los automóviles importados de México.

“Nuestro país está siendo amenazado por México... Si yo gobierno este país, no pueden vender ni un coche en Estados Unidos y pondría un arancel del 100, 200 o 2000%. No venderán ni un coche aquí, porque no destruiremos nuestro país”.

Asimismo, Trump dijo que China está construyendo enormes fábricas de automóviles en México y “van a venderlos en Estados Unidos”.