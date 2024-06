Niega AMLO que trabajadores del Poder Judicial vayan a ser afectados por la reforma

En su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador ha descartado que los trabajadores del Poder Judicial vayan a ser afectados por la reforma que se está impulsando en el Congreso, aseverando que se van a beneficiarios de la misma.

Por lo que AMLO ha aclarado que no serán afectados los derechos laborales de dichos trabajadores.

“Primero aclarar que la reforma que se propone, no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada qué temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiario con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción”, aseveró.

“Que no los estén engañando, la reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y ministros”, señaló.