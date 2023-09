Niega Javier Corral operar para Sheinbaum e ir por la FGR

CDMX.- Mediante sus redes sociales el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que no está en búsqueda de un cargo en la próxima administración federal, luego de que circulara una versión de que estaría operando para la morenista Claudia Sheinbaum.

El columnista Claudio Ochoa Huerta escribió en un artículo para el diario El Universal que tituló “Dos prianistas al servicio de Claudia”, en el que afirman la cercanía que tendría el exmandatario panista con la aspirante presidencial de Morena.

“Fuentes cercanas a Claudia Sheinbaum me aseguran que Javier Corral no solo está cercano y operando para ella, sino que otra vez le devuelven el gesto al considerarlo para que sea el próximo Fiscal General de la República, en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien dejaría el puesto tan pronto termine el sexenio actual, es decir cinco años antes de cumplir el mandato original”, escribió.

Ante estas afirmaciones el exgobernador negó ser operador de Claudia Sheinbaum “y mucho menos que tenga algún ofrecimiento de ella, o negociado algún cargo futuro”.

“Eso es puro invento del ‘articulista’ que recoge sin mayor pudor la mentirosa versión de que voy a sustituir a Gertz Manero. Es falso, no aspiro a ninguna fiscalía en este ni en ningún otro gobierno”, mencionó el chihuahuense.

En su respuesta añadió que a él no se le puede acusar de ser “prianista” y enfatizó que en diversas ocasiones se ha manifestado en contra de la alianza entre el Partido Acción Nacional y el “corrupto PRI”.

“Siendo miembro del consejo nacional en el 2020, fui uno de los 7 miembros que votamos en contra de esa decisión”, recordó y puntualizó que jamás contribuirá al “PRIAN institucionalizado”.

“Estoy retirado desde hace casi tres años de todos los órganos del Partido, y en los hechos y por mis posturas también de mi militancia - de la que me he propuesto renunciar -, no sólo porque deploro el actuar de sus dirigentes, también por una evolución de mi pensamiento en temas sociales y económicos”, añadió.

Javier Corral afirmó que sus opiniones sobre las aspirantes presidenciales siempre han sido públicas y en el caso de Claudia Sheinbaum afirmó que es una persona a la que respeta.