No aceptamos ‘chantajes’ de quienes buscan frenar obras: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que no aceptarán chantajes de quienes buscan poner un alto a obras prioritarias como el Corredor Interoceánico del Istmo o el Tren Maya.

El mandatario afirmó que los opositores lo único que buscan es lucrar con estos movimientos y obtener dinero, como ocurría, aseguró, en sexenios anteriores.

“Solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar el presupuesto. El presupuesto no es del gobierno es del pueblo, entonces no es dilapidar el dinero del pueblo, hay que cuidarlo. Por eso no aceptamos chantajes de quienes nos hacen movimientos para pararnos las obras, del Tren Maya o en el Istmo, y quieren dinero como era antes que había organizaciones que lucraban con movimientos”, expuso el mandatario federal.

López Obrador afirmó que al momento de hacerse una obra “sacaban muchísimo dinero” para permitir que se construya la obra para que se liberara el derecho de vía “y como robaban los de arriba y robaban los de en medio, pues todo estaba permitió”.