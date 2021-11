No es casualidad que neoliberales dejaron de hacer refinerías: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se autodenominó este domingo “un apasionado” en la defensa de la rehabilitación de las refinerías y “molesto” por los engaños de los neoliberales sobre el tema de la producción y venta del petróleo.

“A partir del periodo neoliberal se dejaron de hacer refinerías, no es casualidad, es que los tecnócratas corruptos engañaban de que era mejor vender petróleo crudo y comprar las gasolinas”, acusó.

El presidente López Obrador realizó este día trabajos de supervisión de la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, donde agradeció la labor de los trabajadores y técnicos que participan en el proceso de rehabilitación del lugar.

En un breve discurso, transmitido en un video a través de sus redes sociales, defendió el proceso de reconfiguración de las seis refinerías del país, así como la creación de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, pues señaló que estas generan trabajos y darán a México la oportunidad de autosuficiencia en gasolinas.

“Lo que queremos es transformar toda la materia prima, ya no vender petróleo crudo para no comprar gasolinas y diseles, para no comprar los combustibles. Por eso estamos rehabilitando las 6 refinerías y se está construyendo Dos Bocas para que seamos autosuficientes, producir en México lo que consumimos, sobre todo alimentos y energéticos”, aseveró.

