“No es la regla en las comunidades”, AMLO sobre venta y prostitución de niñas en Guerrero

Al asegurar que “hay mucha nobleza en el pueblo”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó este domingo los casos de prostitución o ventas de niñas en comunidades por usos y costumbres en Guerrero u otros estados del país.

En conferencia de prensa en Chilpancingo de los Bravos, donde anunció el Plan de apoyo a Guerrero, el mandatario aseguró que fue cuestionado al respecto durante una visita a La Montaña por lo que respondió que se trata de una campaña que se genera de entre quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos.

“La pregunta que me hacían es a ver qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de prostitución de niñas. No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades hay muchos valores culturales”, aseveró.

Relacionado: Niñas mexicanas son vendidas y obligadas a casarse, pese a prohibición

Refirió además que en estas comunidades también imperan los valores morales y hasta espirituales, por lo que los casos que se han reportado de ventas de niñas “puede ser la excepción, pero no es la regla”.

López Obrador culpó a un mal manejo de la información que se transmite para deformar las cosas.

“En La Montaña, en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública”, afirmó.

Más que leer: Detener violencia infantil prohibiendo videojuegos es una “falsa solución”: Redim

Promete continuar con programa de educación y becas en Guerrero

El presidente López Obrador dijo también que es importante y su gobierno va a seguir con el programa de educación “La escuela es nuestra” y con las becas para estudiantes por que aseguró que es algo que se constató que está funcionando.

Afirmó que se está avanzando en Guerrero y en las zonas pobres del resto del país con la implementación del programa en 60 mil escuelas a nivel nacional de 180 mil que serán atendidas.

“En Guerrero ya el avance es mayor; en los municipios que visitamos antier y ayer ya llega el avance al 90%. El objetivo es que el 100 % de las escuelas reciban su presupuesto para que las madres y padres de familia puedan darle mantenimiento a las instituciones educativas”, afirmó.