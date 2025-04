Se ahonda más fractura entre el PT y Morena; Noroña publica queja contra partido

Dejo entrever que la alianza entre ambos partidos podría terminarse si Morena no modifica su trato hacia ellos. Incluso, que podrían ir solos en la elección de Durango, en la que participan en coalición con Morena y el PVEM . En Veracruz va solo, y Morena en conjunto con el PVEM.

Durante su Congreso Nacional , que fue privado, el también senador petista expuso su molestia: ‘ Morena debe entender que somos sus aliados, no sus empleados ’.

La alianza entre el Partido del Trabajo y Morena está fracturada y estaría a punto de desaparecer, pues los guindas no tratan a los petistas como sus pares, señaló Alberto Anaya , líder nacional del PT.

Fernández Noroña fue acusado de tratar mal a los petistas, en especial al coordinador Reginaldo Sandoval en la Cámara de Diputados.

Durante su participación, Fernández Noroña recriminó al PT que en la Cámara de Diputados votaran en contra de rechazar la petición de desafuero de Cuauhtémoc Blanco (Morena) y se han estado “separando” de los guindas y del PVEM.

Entre reclamos de los militantes, también se quejó de que los liderazgos del PT han estado quejándose públicamente de Morena, en referencia a las declaraciones de Reginaldo Sandoval, quien el jueves pasado señaló que los morenistas son soberbios y se sienten invencibles.

‘Larga vida al Partido del Trabajo (PT), toda la unidad con el Partido del Trabajo, pero no voy a convalidar ninguna política de sectarismo. Así es que si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del congreso’, señaló el senador Fernández Noroña al ponerse de pie y salir en medio de abucheos.