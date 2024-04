¡No fue en Roswell!... Primer OVNI se estrelló en Italia en 1933; Benito Mussolini y el Papa sabían de la nave extraterrestre

El primer Objeto Volador No Identificado (OVNI) que habría llegado a la Tierra fue encontrado en la Italia de Benito Mussolini en 1933, según informó un alto cargo de los servicios de inteligencia de Estados Undidos.

La información fue compartida por el investigador aeroespacial, sociólogo y periodista científico Roberto Pinotti, quien posee documentos que probarían el hallazgo del OVNI italiano, 14 años antes del caso Roswell, Estados Unidos.

Pinotti, quien también es el presidente del Centro Ufológico Nacional de Italia (CUN), aseguró que existió un departamento secreto creado por Mussolini para analizar el presunto OVNI.

“Yo y mi colega Alfredo Lissoni empezamos a investigar la historia del accidente OVNI de 1933 en Lombardía en 1996, cuando recibimos algunos documentos secretos originales sobre el caso”, afirmó el investigador al Daily Mail.

QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL SUPUESTO OVNI ITALIANO

La investigación de Pinotti fue publicada por primera vez en el año 2000 en Italia, donde fue recibida con escepticismo.

Los documentos fueron enviados misteriosamente por correo a Pinotti por una fuente anónima que afirmaba haberlos heredado de un familiar que trabajó en el supuesto programa OVNI de Mussolini.

Incluyen dos telegramas en italiano de junio de 1933, uno exigiendo “silencio absoluto” sobre un “supuesto aterrizaje en suelo nacional de aeronaves desconocidas”.

Otro, fechado el 13 de junio, amenaza con el “arresto inmediato” y las “penas máximas” para cualquier periodista que informe sobre un “avión de naturaleza y origen desconocidos”.

El segundo telegrama dice: “Se ordena la inmediata refundición de todas las informaciones de los periódicos que difundan dichas noticias”.

Ambos dicen ser “orden personal” de Mussolini.

Otros documentos enviados a Pinotti, que fueron compartidos con el Daily Mail, hacen referencia a un misterioso departamento gubernamental llamado “Gabinetto RS/33, o Gabinete RS (Investigación Especial) 33”, supuestamente creado por el dictador italiano para gestionar la recuperación y el estudio de los supuestos restos del platillo, así como otros incidentes OVNI.

Pinotti afirma que el RS/33 estaba dirigido por el inventor Guglielmo Marconi, ganador del Premio Nobel e inventor de la radio.

A día de hoy, los historiadores italianos y los investigadores de ovnis no han encontrado ninguna otra prueba de este supuesto grupo en la sombra ni de la participación de Marconi en el supuesto programa.

Pinotti también recibió notas manuscritas en papel con membrete de una agencia gubernamental, fechadas el 22 de agosto de 1936, que incluían un boceto y la descripción de una aeronave cilíndrica con ojos de buey a los lados y luces blancas y rojas avistada sobrevolando el norte de Italia.

“El gobierno italiano lo trasladó a una base aérea segura durante el resto del régimen fascista hasta 1944-1945. Y el Papa Pío XII estableció comunicación secreta al respecto. El Vaticano estuvo involucrado y contó a los estadounidenses lo que tenían los italianos, y terminamos haciéndonos con él”, explicó Grusch.

EX FUNCIONARIO DE INTEL DE EU ALEGA ENCUBRIMIENTO

Las afirmaciones de Pinotti podrían haber pasado desapercibidas en el constante aluvión de informaciones referentes a fenómenos anómalos no identificados, excepto por el hecho de que parecen encajar con las sorprendentes acusaciones del ex oficial de inteligencia estadounidense David Grusch, quien recientemente afirmó que un OVNI italiano fue el primer objeto de este tipo recuperado por Estados Unidos. El ex miembro del personal de la Oficina Nacional de Reconocimiento también dijo que tiene evidencisa de un programa secreto de EU que ha obtenido múltiples OVNIs “no humanos”.

“Pensé que era una locura, y al principio pensé que me estaban engañando, que era una artimaña”, ha declarado públicamente Grusch. “La gente empezó a confiar en mí. Acércate a mi. Tengo muchos oficiales de inteligencia de alto rango que acudieron a mí, muchos de los cuales conocí durante casi toda mi carrera, que me confiaron que eran parte de un programa”.

El Comité de Supervisión de la Cámara está planeando una sesión para discutir las acusaciones de Grusch. El Senador de Florida, Marco Rubio, ha dicho que otros miembros de la comunidad de inteligencia, además de Grusch, han presentado relatos “de primera mano” de hardware OVNI.

El interés renovado por los fenómenos anómalos no identificados no se detiene en el presunto platillo volante italiano. Un panel independiente de la NASA ha estado estudiando fenómenos misteriosos, y anunció en mayo que la falta de datos de alta calidad y un estigma persistente están obstaculizando la investigación. Un informe del pentágono encontró imágenes que contenían objetos que no pudieron ser identificados, aunque no dijo en ningún momento que las imágenes tuvieran algo que ver con extraterrestres.

Algunos políticos parecen ansiosos por descubrir qué son estos fenómenos anómalos no identificados. La Senadora Kirsten Gillibrand, D-N.Y., anunció recientemente un aumento de fondos para la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, encargada de investigar y analizar los UAP, bajo la tutela del Comité de Servicios Armados del Senado y de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024.

“Con la agresión de los adversarios en aumento y con incidentes como el globo espía chino es fundamental para nuestra seguridad nacional que tengamos una fuerte conciencia del dominio aéreo sobre nuestra patria y alrededor de las fuerzas estadounidenses que operan en el extranjero”, dijo la senadora en un comunicado.

DESMONTANDO LAS EVIDENCIAS...

A pesar de las afirmaciones de Grusch y de nuevos e intrigantes vídeos, el Departamento de Defensa ha negado tener conocimiento de naves extraterrestres recuperadas. Y el destacado desacreditador de ovnis Mick West señaló que las acusaciones de Grusch no cuadran.

“Dave [Grusch] afirma que Estados Unidos tiene ‘bastantes’ naves extraterrestres que se estrellaron o aterrizaron”, tuiteó West. “¿Por qué, entonces, la evidencia de su extrañeza es solo ‘proporciones isotópicas’ y ‘extraños arreglos de metales atómicos pesados’?”, apuntó.

Observar fenómenos no identificados es generalmente una muy buena idea, pero es importante recordar que todo lo que se debe hacer para ser etiquetado como un “objeto volador no identificado” es volar y no ser identificable. Y “no identificable” no significa “extraterrestre”—simplemente significa “desconocido”. Probablemente no se nos pedirá que nos lleven a nuestro nuevo líder a corto plazo.