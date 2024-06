‘No hay dedazo’, AMLO niega intervención en gabinete de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya “palomeado” el que será el gabinete de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Remarcó que le tiene un gran respeto a la futura mandataria y que él no se meterá en nada y ni siquiera realizará gestiones para que ella atienda alguna situación.

“Falso”, subrayó el jefe del Ejecutivo ante la pregunta en la mañanera de este martes en torno a lo que ha trascendido entre algunos opinares y columnistas en el sentido que habría dado su aval a los nombramientos en el equipo de la próxima presidenta, el cual la morenista presentará esta semana.

Remarcó que ni siquiera él eligió a quien sería la abanderada de su movimiento a la Presidencia de la República.

“Voy a recordar cómo era antes: el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto. En este caso no fue así, no fui el que decidió, no hubo dedazo, eso se olvida. Fue la gente, y si se tiene que tomar una decisión lo mejor para no equivocarnos es preguntar y hay que preguntarle al pueblo, esa es una lección”.

Para el presidente, el país tuvo “la dicha” de que el pueblo “eligió muy bien. Esa es otra prueba de que el pueblo, aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabihondos, el pueblo es sabio, el pueblo sí es sabio, se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces, eligió muy bien”.