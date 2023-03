El día de hoy, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de los documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal.

A lo que respondió que se tiene que hacer investigación y que no es espionaje, es distinto. Y el Instituto de Inteligencia hace investigación para no usar la fuerza. Y no hay ninguna ilegalidad.

Añadió que le informan del trabajo de inteligencia que se realiza y que tiene el propósito de conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada.

“Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales, y nosotros dejamos claro que no íbamos a espiar a ningún opositor”, le respondió AMLO a la periodista que lo cuestionó.

También le cuestionaron sobre el espionaje que se realizó a dos periodistas, a lo que respondió que tuvo que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y Sedena, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor y a ningún periodista.

“¿Para qué vamos a espiar? Independientemente que es un acto de deshonestidad y falta de principios del estado. Que lo padecimos nosotros durante muchos años. Ya sabemos que todos los medios, menos honrosas excepciones, están en contra de la Transformación... ¿Para qué vamos a espiar a Animal Político? No tiene ningún sentido”, expresó.