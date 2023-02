‘No los he visto’, dice AMLO sobre videos de colaboradores de Sansores

Sin ahondar más en el tema, el mandatario hizo alusión al sobrenombre que tiene -Peje- para bromear que no es lagarto.

“A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido sino ya me hubiesen hecho minilla de peje. No pueden...”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Televisa exhibe a senadora de Morena y funcionarios de Layda Sansores recibiendo fajos de billetes

Los videos

El noticiero “En Punto” de Televisa presentó ayer tres videos en los que dos funcionarios del actual gobierno de Campeche y una senadora de Morena reciben dinero en efectivo en una oficina del palacio de Gobierno de esa entidad, cuando el gobernador interino del estado era Carlos Miguel Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana.

Las entregas de dinero serían antes de las elecciones federales y estatales celebradas en junio del 2021, cuando Sansores San Román era candidata de Morena a la gubernatura de Televisa y Carlos Miguel Aysa González fungía como gobernador interino.