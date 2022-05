“No nos han dado justicia”, exigen familiares de las víctimas de la Línea 12

Al oficiar una misa a un año de la tragedia, las víctimas se dieron cita en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Allí arribaron en silencio, algunos evitando dar palabras, otros esperando la oportunidad para exigir justicia.

“No solo ellos se dieron cita, sino cientos de personas, para escuchar las palabras, orar y sumarse al dolor. Que no digan que estas ayudando a todos, porque yo he hablado con gente y no han recibido ningún apoyo”, comentó.

“Estamos sedientos de justicia, cuánta polarización. Cuantos siguen sufriendo este año, está pérdida por la Línea 12”, repetía el sacerdote.