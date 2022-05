AMLO critica a opositores por “querer sacar ventaja del dolor humano” del colapso de la Línea 12

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a sus opositores por “querer sacar ventaja del dolor humano”, al ser cuestionado de los avances en las investigaciones y la reparación del daño luego del colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

“Si me lo pidieran les diría que no hagan eso que nos les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, es también querer sacar ventaja del dolor humano, eso no se debe de hacer, es un asunto moral”, dijo.

El mandatario reconoció a Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por asumir el costo de reparación de la obra “sin necesidad de ningún juicio”.

“Cuando se le planteó de que independientemente de las investigaciones para deslindar responsabilidades se tenía que iniciar la reparación de la obra lo más pronto posible para terminarla en un año, él aceptó y ha estado, tengo información que ha estado personalmente pendiente de que se cumpla con la construcción de la obra”, expresó el presidente López Obrador.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad, quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

Sin embargo, a un año del accidente no hay personas encarceladas por el hecho, aunque uno de los investigados es Enrique Horcasitas, quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012), y los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de oposición.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que ya hubo reparación del daño en lo material, y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) continúa en las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, dijo ayer que hasta ahora 90% de las víctimas del colapso han firmado acuerdos reparatorios, y reiteró su llamado a los restantes a hacerlo, pues, afirmó, “la reparación del daño es sinónimo de justicia”.

Godoy dijo en videoconferencia que ayer lunes se llevarían a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de ocho personas y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones, y daños culposos en el caso de la Línea 12.

Sin embargo, la audiencia de imputación fue diferida hasta el próximo 6 de junio.

Con información de medios