‘No nos quedaremos sin agua’... AMLO descarta probabilidad de una crisis hídrica en México ante sequía y olas de calor

“Sí ha habido calor en algunas zonas más que antes. Pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país. Solamente lo de Nuevo León. No sé qué pasó en estos días, si ha llovido, pero no estaba lloviendo”, puntualizó.

En el resto del país, incluido Sonora donde recientemente realizó una gira de trabajo y dijo que se tenía una temperatura de 41 grados centígrados con sensación térmica de 45, el mandatario aseguró que el abasto del vital líquido está garantizado.

“En todo el país estamos atentos para que no falte el agua, es lo más indispensable (...) Hay agua para riego suficiente, y para el consumo doméstico. Sí, ha habido calor en algunas zonas más que antes, pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua, en ninguna parte del país”.

La preocupación, insistió, es Nuevo León en tanto que en Sonora, indicó que ha llovido, aunque poco, pero durante su visita a esa entidad voló las presas y éstas tienen agua, por lo que no habrá problema de escasez para el resto del año ni el próximo.

GOBIERNO FEDERAL PROMETE INVESTIGAR CONCESIÓN DE AGUAS DEL PONIENTE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que le solicitará a Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que investigue la concesión de Aguas del Poniente, empresa de servicio de agua y alcantarillado, en el Club de Golf La Loma en San Luis Potosí, pues esta no aporta recursos al Ayuntamiento, tiene un adeudo de más de 23 millones de pesos a Interapas y se ha negado a donar parte del caudal pese a la crisis de agua.

Aguas del Poniente es una compañía que opera en la capital potosina desde diciembre del 2008, cuando Jorge Lozano era presidente municipal y el cabildo capitalino votó a favor de que el empresario Carlos López Medina pudiera prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento al fraccionamiento Lomas del Tecnológico, Fraccionamiento La Loma Club de Golf y todos sus alrededores, extendiéndose desde la Plaza San Luis hasta los limítrofes con la comunidad de Escalerillas. La concesión termina los últimos días de diciembre de este 2023 y el alcalde Enrique Galindo indicó que esta no se renovará debido a que no aporta recursos para el Ayuntamiento.

El presidente de México llamó a que los empresarios se sensibilicen con la crisis del agua que se vive en la ciudad de San Luis Potosí: “Se puede regar el campo de golf y que se destinen los excedentes para el consumo doméstico”.

López Obrador detalló que hace unos días tuvo una gira para ver los problemas hidráulicos en el país y le preguntó al director general de la Conagua cómo van los avances que se están realizando para solucionar el abasto de agua en San Luis Potosí:

“Le pregunté a Germán Martínez de Conagua cómo íbamos con el caso del abasto de agua para San Luis Potosí, ya me explicó de todo lo que se está haciendo, en coordinación con Gobierno del Estado, se va avanzando, también con la concesión de Aquos, y todo lo que se está llevando a cabo en San Luis Potosí”.

Finalmente, López Obrador explicó que su compromiso es que no falte agua en la ciudad.