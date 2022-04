“No puedo con la hipocresía de Morena” diputada trans se declara independiente tras ataques a la comunidad LGBTIQ+

María clemente, diputada por Morena, se declaró independiente tras tomar el pleno de sesiones donde se encontraba el presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, a quien movió a empujones de su lugar.

Su decisión se dio como modo de protesta tras los comentarios transfóbicos del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, por llamarle ‘señor’ a la diputada Salma Luévano.

A través de redes sociales Clemente confirmó la noticia de su salida de Morena, declarándose como diputada federal independiente:

“Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q (sic) llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente.