No rompe Noroña con la 4T, pero acusa que no es la primera vez que le cierran los caminos por ‘pura mezquindad’

CDMX.- Pese a los reclamos por el incumplimiento a los acuerdos por parte de Morena, el petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que no romperá con la unidad del movimiento y desistió de encabezar una coordinación o comisión al interior del Senado, del que formará parte en la siguiente legislatura.

Aun así, el representante del PT ante el INE y quien participó en la contienda interna de Morena para selección de candidato presidencial, mantuvo su queja contra el partido en el poder, al que acusó de “sectarismo”, y hasta recomendó modificarle el lema para añadirle “no simular” y “no claudicar”.

“A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de ‘no simular’ y ‘no claudicar’”, expuso desde una conferencia de prensa en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Noroña también llamó a los integrantes de la 4T, compuesta por Morena y sus aliados del Verde y Partido del Trabajo, a pronunciarse al respecto para sentar un precedente y que no se repita una situación como esa, pues aseguró que no es la primera vez que a él le cierran los caminos en el movimiento por “pura mezquindad”.

“No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al Pueblo y a la patria con honor y con patriotismo.

“¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta al respeto y se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el sólo hecho de pedir que se honren los acuerdos?”, aseveró.

El petista hace referencia a los acuerdos firmados en septiembre del año pasado y que estipulaban que a quien no ganara la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación le darían un espacio dentro del gabinete o como coordinadores de alguna de las Cámaras.

Hasta el momento Noroña no tiene ningún lugar dentro de ninguna secretaría de estado y los que se perfilan para coordinar las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado son Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente.