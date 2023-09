No se salva Calderón, AMLO lo vuelve a mencionar en su Informe de Gobierno

Destacando el trabajo de las Fuerzas Armadas precisó: “a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, a veces no les gusta que yo diga esto, pero para que no se repita para que nunca más se use la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales: ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado”.

Anteriormente en sus conferencias matutinas el presidente ha utilizado el término narco-Estado para referirse a una supuesta asociación del Gobierno Federal de Felipe Calderón con grupos del crimen organizado, luego de que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fuera juzgado en Estados Unidos por sus vínculos con cárteles de la droga.

Para referirse directamente a Felipe Calderón el mandatario mexicano habló de los resultados que han dejado sus políticas públicas en materia de desarrollo social y, en este sentido, expuso que se ha reducido la brecha de desigualdad.

“Hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social, siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción se queda con las ganancias, con la plusvalía explotando al trabajador, al proletariado”, dijo.

“Tanto la información dada a conocer por el INEGI, como la del CONEVAL coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6 por ciento, al pasar de 41”, precisó.

“Ahora bien, si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010 en que gobernaba Calderón y el 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces, es decir, se redujo la mitad”, ejemplificó el mandatario federal.