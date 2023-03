CDMX.- Durante “La Mañanera” el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su cargo no es insustituible y que cuando concluya su gobierno se retirará por completo.

“Dejamos encaminado todo el proceso de transformación que tiene que haber continuidad con cambio, tiene que seguir el proceso de transformación con cambio, porque no voy a participar cuando yo termine mi mandato, me voy a retirar por completo, eso para que les quede claro a nuestros adversarios”, mencionó el jefe del Ejecutivo.

“No soy cacique, mucho menos me siento insustituible, no soy caudillo, no soy mesías, como lo sostuvo Krauze, como se les llamo al presidente Calles en el Maximato, ‘Jefe máximo’, sí soy un místico, eso sí”, agregó.

LANZA MENSAJE A LA OPOSICIÓN

El presidente advirtió a las fuerzas políticas opositoras a su gobierno “vamos a volver a ganar”, tras afirmar que la población mexicana seguirá apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación.

Mencionó que sus adversarios piensan que si debilitan su proyecto podrán regresar por el fuero constitucional e instalarían de nuevo en Palacio Nacional a la llamada “mafia del poder”.

“Están también pensando que si nos debilitan, pues van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos, están pensando que va a regresar la mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos transas gobernando México? ¡Están equivocados!”, mencionó.

“La gente va seguir apoyando la transformación limpiando de corrupción, purificando la vida pública y está demostrado que es una minoría, la mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien Siempre he pensado que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces les vamos a volver a ganar”, añadió.