‘No es feminicidio’ Asegura abogado que ‘El Fofo’ Márquez podría recuperar su libertad

Y es que según las declaraciones del abogado Víctor Rivera, el influencer originario de Jalisco, podría salir de prisión, y durante la entrevista con el programa de YouTube ‘El Chisme TV’ detalló que en su opinión personal no descarta que esto suceda en breve.

¿QUÉ PASÓ CON FOFO MÁRQUEZ?

Ante los conductores del show, el invitado consideró que ‘Fofo’ no debió ser sentenciado y juzgado por el delito antes mencionado.

“La clasificación jurídica no es la correcta, no es feminicidio, efectivamente es un delito de lesiones agravadas que no tienen nada que ver con la conducta de feminicidio, y eso es lo que hoy lo tiene en la cárcel” Rivera, aseveró.