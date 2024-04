No vamos a usar el Congreso para destruir el país: Xóchitl Gálvez

BOCA DEL RÍO, VER.- Al subrayar su respeto a la división de poderes, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que de ganar las elecciones, su gobierno no utilizará al Congreso de la Unión para destruir a las instituciones.

Al presentar su proyecto en materia de infraestructura, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México denunció que el Plan C que proponen Morena y su candidata Claudia Sheinbaum significa la destrucción del país, por lo que planteó el Plan X, para fortalecer a las instituciones y poner fin al presidencialismo.

“Nosotros no vamos a usar al Congreso para destruir al país, nosotros no queremos destruir la democracia. Nosotros creemos en la división de poderes, creemos en la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, creemos en los organismos autónomos como el INAI para que obliguen a los gobiernos a ser transparentes; en el IFT, en la Cofece, todos estos organismos que han hecho que el país tenga mayor rumbo y que hoy se encuentran amenazados por la candidata de Morena que quieren el Plan C, pero el Plan C es para destruir, no para construir”, advirtió.