Nombramientos son ‘poco a poco’, afirma Claudia Sheinbaum

“Por lo pronto no, todavía no acabamos de nombrar a nuestros secretarios y secretarias” , mencionó.

Claudia Sheinbaum fue cuestionada si abrirá las puertas de su gobierno a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no descartó la posibilidad.

“Javier May tiene todo el derecho de formar a su gabinete, ayudaron a su campaña y es una decisión del gobernador de Tabasco, y es un gobernador de tiene casi el 80% de apoyo popular, inédito”, expuso.

CDMX.- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum , fue cuestionada sobre los nuevos nombramientos que hará para conformar su gabinete luego de que el gobernador electo, Javier May diera a conocer los nombres de su equipo de trabajo.

AGRADECE TRIUNFO

Durante un encuentro con más de 2 mil jóvenes, que la apoyaron durante la campaña electoral por todo el país, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, agradeció el esfuerzo que realizaron para ganar la elección.

“En el 2018 y en el 2024 se ganó no sólo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron en el 2018 basta, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México“, mencionó.

“Las y los jóvenes de México que decidieron lo más importante, tomar en sus manos el destino de la nación y el destino del pueblo de México. (...) Y con todo respeto, yo a mis 62 años sigo siendo joven porque no se cansa uno de luchar, pero, por supuesto, mi compromiso que vamos a gobernar con ustedes, por ustedes y para ustedes. De muchas maneras”, declaró la morenista durante el evento.

Sheinbaum Pardo criticó que durante la campaña presidencial el bloque opositor conservador se presentó como si representaran la “verdad, libertad y democracia”.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México adelantó que ya está construyendo el presupuesto del 2025, el cual estará enfocado en fortalecer los derechos de los jóvenes con la construcción de universidades y un millón de viviendas.

“Firmo todo lo que me han puesto aquí, todo, absolutamente todo, pero ¿a qué los convoco? A que sigamos construyendo juntas y juntos el porvenir de nuestra patria. (...) el que llegue una mujer a la presidencia en el 2024, también es parte de la revolución de las conciencias, de la transformación del humanismo”, puntualizó.