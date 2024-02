‘Nos cepilló’... AMLO pide investigar la eliminación del video de YouTube en donde exhibe datos de periodista

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador bromeó con que la plataforma de videos lo “cepilló“, aunque dejó en claro que no su Gobierno no la dejara de utilizar.

“Ya no hay que hablar de eso, porque si no hasta censuran. ¿Cómo se llama la plataforma? YouTube, ¡me cepilló! (reporteros le gritan que también fueron censurados en sus videos) Nos (cepilló), fue parejo”, argumentó.

TE PUEDE INTERESAR: Descalificar al mensajero, la estrategia de AMLO contra nueva información que los vincule al narco: Riva Palacio

Dijo que en México, la plataforma está vinculada a personajes conservadores de la política, y por eso censuraron sus declaraciones; además acusó que no le consultaron cuando aprobaron las normas de la comunidad de Youtube.

“Los dueños de YouTube, aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, éste estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador, entonces ellos pues están metidos, ¿no? Son del mismo grupo de Claudio X. González, Castañeda, hasta vi, ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? Rubén Aguilar”, refirió.

“No, no, no (dejará de utilizar YouTube), uno no se sale del desfile, lo sacan (risas). Ya sabemos”, puntualizó esta mañana en el Salón Tesorería.

El pasado sábado 24 de febrero, YouTube bajó de su plataforma la conferencia mañanera del 22 de febrero, por infringir su política sobre “acoso” tras revelar el teléfono personal de la periodista Natalie Kitroeff, del The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo perdimos, señor Presidente?

López Obrador apuntó que esta situación no fue un asunto técnico de la plataforma, sino que “fue un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios”.

“Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y al otro también, ¿por qué no afectó las normas de la comunidad del periodista que hizo el reportaje, donde supuestamente recibía dinero del narcotráfico, no me afecta?”, dijo.

“Es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo, y están en plena decadencia, en general”, arremetió.