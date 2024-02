Descalificar al mensajero, la estrategia de AMLO contra nueva información que los vincule al narco: Riva Palacio

“Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto... no va a venir cualquier gente que, porque es del New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados” , expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera del viernes 23 de febrero, el Presidente fue confrontado por la reportera de Univision , Jésica Zermeño , luego de que el mandatario hizo público el número telefónico de una colega, Natalie Kitroeff del New York Times.

EL PRESIDENTE SALIVA RABIA CONTRA MEDIOS Y PERIODISTAS: RIVA PALACIO

El periodista Raymundo Riva Palacio recuerda que el presidente Andrés Manuel López Obrador suma cuatro semanas descontrolado en su ataque hacia la prensa y periodistas, y el viernes pasado incluso se posesionó como un “ser supremo por encima de la ley”. Por ello cuestiona si “¿lo perdimos, señor Presidente?”.

“El Presidente se presentó como un ser supremo por encima de la ley, salivando rabia contra medios y periodistas, y continuando con el descontrol de casi cuatro semanas por las imputaciones de que él, sus hijos y sus colaboradores recibieron dinero del Cártel de Sinaloa para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2018”, expone.

Para Riva Palacio la conducta de estas cuatro semanas de López Obrador no van a terminar, pues hasta el momento nadie en Palacio no lo ha podido contener, ni siquiera lo hizo la condena de la Casa Blanca tras la divulgación del teléfono la reportera del New York Times, una ciudadana estadounidense.

“La condena a su actitud en el mundo y una llamada de atención de la Casa Blanca por la divulgación del teléfono de una ciudadana estadounidense, no le importan. López Obrador mantuvo este fin de semana la misma conducta y no parará. ¡Abróchense los cinturones!”, asegura el periodista y analista.