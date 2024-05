‘Nuestras autoridades tienen necrofobia’, Ceci Flores responde a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “El gobierno dice que hay ‘necrofilia’. Ahora entiendo, todas nuestras autoridades tienen necrofobia. No les gusta el tema de los muertos. Presidente López Obrador, yo no soy su enemiga (...) y si no quiere entrarle al tema yo sí seguiré”, declaró Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, en respuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 8 de mayo, durante la conferencia matutina, el gobierno acusó de “montaje” el descubrimiento que hizo Flores de un presunto crematorio clandestino en Iztapalapa, el 30 de abril. Durante la mañanera, la autoridad también calificó de “delirio necrofílico” la cobertura de la prensa sobre el caso.

“Yo seguiré rascando esta tierra de todos, la que no entiende de conservadores o liberales, la que no sabe ni pregunta de partidos, solo recibe, en una última morada, a miles de muchachos que se los devoró este México que muerde”, dijo la madre buscadora por medio de un video en su cuenta de X.

Flores también criticó la postura del mandatario: “Ojalá le hubiera invertido este tiempo en analizar las evidencias que encontramos en lugar de atacarme” y señaló que si la gente no creía la versión oficial –de que solo se encontraron restos animales, específicamente caninos– es por “falta de confianza originada en ustedes”.

“¿Quién va a recoger evidencias a palazos? ¿Quién emite el resultado de un análisis en dos horas? ¿Quién lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar?”, cuestionó la activista.