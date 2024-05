Trafican con dolor humano, AMLO señala a madres buscadoras por presunto ‘crematorio’ en la CDMX

“Vinieron de Sonora y de Chihuahua, personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador” , declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional .

Ante esto, AMLO sostuvo que existe una supuesta “estrategia perversa” para afectar a su gobierno y dijo que la buscadora Ceci Flores “participa” en ella, aunque aclaró que no es la líder.

“Se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto y, por otro lado, no era cierto que esto constituyera una prueba de que hubiera una supuesta fosa de personas desaparecidas. Esto se desmintió, fue falso”, subrayó.

De acuerdo con el mandatario de la capital, los peritos descartaron que existiera “ningún crematorio”, fosa clandestina o restos humanos. Los óseos hallados pertenecían a animales a fauna canina, aclaró.

Batres afirmó que las investigaciones y recorridos de las autoridades se hicieron en presencia de los colectivos de búsqueda.

“Era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona”, apuntó.

Tras darse a conocer los resultados de los peritajes, la buscadora Ceci Flores pidió a las autoridades a seguir buscando en la zona y analizar las cenizas.