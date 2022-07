San Juan Colorado, Oaxaca.- Este miércoles se difundió por redes sociales el caso de Lizeth, una mujer trans e índigena que fue discriminada y violentada al ser detenida por policías del municipio de San Juan Colorado.

Lizeth había sido detenida por una ‘falta administrativa’, sin embargo, al estar presa fue rapada, obligada a utilizar ropa de hombre y rellenar baches durante 6 días - del 27 de junio al 2 de julio- por los uniformados.

“Me pusieron a trabajar, me insultaban, me gritaban, me hacían llorar”, dijo la mujer.