Otorgan en EU estatus de “persona” a hipopótamos de Escobar

Las crías de los hipopótamos que alguna vez pertenecieron al narcotraficante colombiano Pablo Escobar pueden ser reconocidos como “personas” con derechos legales en Estados Unidos, tras la orden de una corte federal.

El caso involucra una demanda contra el gobierno colombiano sobre si matar o esterilizar a los hipopótamos, cuyo número aumenta a un ritmo acelerado y representan una amenaza para la biodiversidad.

Un grupo defensor de los derechos de los animales considera la orden judicial una victoria histórica en los prolongados esfuerzos para influir en el sistema de justicia estadounidense para otorgar a los animales el estatus de persona. Pero la orden no tendrá ningún peso en Colombia, donde viven los hipopótamos, según un experto legal.

“El fallo no tiene ninguna incidencia en Colombia, porque solo tiene impacto dentro de sus propios territorios. Serán las autoridades colombianas las que decidan qué hacer con los hipopótamos y no las americanas”, dijo a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia.