¿Ovnis en el Popocatépetl?... captan extraña luz ingresando al cráter del volcán (video)

La actividad volcánica de “Don Goyo” es constantemente monitoreada por las cámaras de la Coordinación Nacional de Protección Civil y compartida en sus redes sociales, pero los usuarios detectaron una extraño luz u objeto bajando del cielo que ingresó al cráter del volcán.

En el clip que tiene fecha del 5 de octubre del 2022 fue a las 05:46 horas, justo antes de amanecer que un objeto luminoso aparece del lado izquierdo de la imagen que va cayendo del cielo e ingresa en el cráter.

Algunos usuarios han descartado la probabilidad de que se trate de material incandescente, porque el misterioso objeto no lleva la misma trayectoria.

No es la primera vez que el Popocatépetl es asociado a objetos voladores no identificados pues desde hace años se han visto no solo ovnis sino seres alienígenas.

“Vimos pasar a uno de estos individuos que subía el glaciar rápidamente, una cosa que normalmente hacíamos de 3 o 4 horas, ellos lo realizaban en menos de 10 minutos, algo sorprendente por su agilidad”, contaron lugareños que han presenciado estos fenómenos inexplicables.

