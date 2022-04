Padre de Debanhi acusa a taxista de acosar a su hija y lo responsabiliza de su muerte

“Se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija... Juan David Cuéllar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso... En donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir.

“Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay acoso. Acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto”, sentenció.

El padre de Debanhi también reclamó a la autoridad no realizar su trabajo e indicó que, enfrente de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, le señaló que no podrían detener al conductor porque no había delito que perseguir.

“La fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba. Porque si eso hubiese tenido esa información yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia”.

