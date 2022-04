“Me equivoqué por creerle”: papá de Debanhi cuestiona el actuar de la Fiscalía de NL y confirma que su hija falleció

“Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces, ni sé cuántas”, expresó.

“El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso del trabajo de ellos, creí que podría haber un cambio.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedían, quería, exigía y i hija está muerta, y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, repito en la Fiscalía, yo les pedía copias, nunca me pasaron las tomas, que es mi derecho como víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan muerta a Debanhi en cisterna de motel en NL, donde inició su búsqueda

“Nunca las tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia en ese aspecto y exijo que se aclare porqué desapareció Debanhi”.

“En qué momento supieron y no nos informaron, donde siempre nos traían para todos lados, al llegar aquí no nos dieron espacio que por derecho tenemos de estar observando en un área, a unos metros que fue aquí atrás de esta barda, no, nos dejan entrar, no nos pasaron información todo con la fiscalía tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Debanhi habría caído accidentalmente a cisterna, dicen fuentes extraoficiales

En la conferencia matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, confirmó que la vestimenta del cuerpo hallado coincide con la de Debanhi.

Indicó también que se encontró un crucifijo en el lugar, el cual fue reconocido por la familia.