‘Padre de Emilio Lozoya lo entregó en España’, dice Coello Trejo y presume levantar demanda contra Gertz Manero

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula , el litigante arremetió contra Lozoya Austin, quien según sus palabras, “está en prisión por necio, cobarde y no seguir las instrucciones de sus abogados” .

“Yo no acepto dobles lenguajes, ni las jugadas de ese pin... bandido del abogadete ese”, sentenció Manero a Lozoya Thalmann. A ello, Coello recalcó que “por la dignidad de mis hijos, por la dignidad y el honor de mi familia, no puedo permitir que el señor me diga bandido”.

Coello Trejo, también conocido como “el fiscal de hierro”, lleva en su carrera un largo repertorio de escándalos, los cuales han resaltado durante la polémica desatada tras el caso de Emilio Lozoya hijo.

