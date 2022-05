Padre de Yolanda ‘de acuerdo’ con la Fiscalía; acepta posibilidad de suicidio de su hija

José Gerardo Martínez Bautista, padre de la desaparecida Yolanda Martínez Cadena, cuyo fallecimiento se debe a un supuesto suicidio, afirmó estar en acuerdo con la Fiscalía, no obstante, desea y se siga investigando el caso, así como el motivo de su suicidio.

“No hay algo con lo que no esté de acuerdo, porque yo tengo siempre la confianza en la Fiscalía, porque aparte de ser autoridad, yo he logrado algo más allá, porque de alguna manera yo busco siempre sumar amigos y amistades, no andar peleando con nadie, enemistando a nadie contra nadie, yo lo que quiero es que haya transparencia en lo del suicidio de mi hija”, sentenció el padre.

“Y no quiero que estén bien conmigo, lo único que digo es que ya está resuelto el caso porque ya encontramos a mi hija, aunque haya sido una persona, porque al final todos anduvimos participando en la búsqueda, entonces el logro pues es de todos”, declaró.

Sobre el supuesto suicidio, también acordó que “eso ya lo determinarán las autopsias que se hagan en su momento, y si así lo indican, ya quedaría esclarecido el caso de mi hija, pero se seguiría con la investigación sobre qué la llevó a tomar esa fatal decisión”.

Ante la pregunta de si reconocía la letra de Yolanda, el padre de familia respondió que no tenía memoria de su escritura, además, detalló no recordar a la persona que la mujer menciona, un tal “Negrito”.

LEER MÁS: ‘¡Te amo, negrito, ya me voy...!’, el mensaje que habría escrito Yolanda antes de quitarse la vida, según la Fiscalía de NL

En cuando a una depresión o problema de salud mental, el padre de Yolanda sentenció desconocer del tema: “no puedo decir cosas que no son, sólo digo cosas verídicas para que no se mal informe”, empero, apunta a que las autoridades deben investigar con lo que sucedió, incluso de ser un suicidio.

Enseguida, aseguró que quizá Yolanda sí estuvo deprimida, “pero no nos quiso dar la razón y a lo mejor fue para no hacernos daño porque, así lo manifestó con otras personas, cosas que apenas me estoy enterando, y pues puede ser que sí haya llegado a tomar esa decisión y si lo hizo quiero saber el fondo de por qué llegó a esta decisión”.

Mientras, enclareciendo otros rumores como la expareja sentimental de su hija pudo ser responsable, discusiones con otros familiares o el supuesto tío que “se metía” al cuarto de Yolanda, Gerardo Martínez asertó que eso será responsabilidad de la Fiscalía de investigar, mientras, él espera que se haga justicia por su hija.

“Yo no estoy diciendo nombres, pero si es un familiar que de ahí propició el suicidio de mi hija en caso de que así hubiera sido, porque tampoco voy a descartar otras posibilidades que hubieran sucedido, ahí yo no actúo en investigación de familiares, para eso está la autoridad y si toca que sea un tío o cualquier persona, adelante, yo no tengo peso, nada más quiero que se aplique la ley, que investigue y encuentre a los responsables”, afirmó.

RELACIONADO: “Le toca protegerlas y evitar su muerte”: Fiscalía de NL responde a Samuel García

Con información de El Universal.