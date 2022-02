Paola Schietekat será defendida por el ‘mejor abogado’, asegura Ebrard

Desafortunadamente para ella, el tormento no terminó ahí, pues al acudir a la policía en compañía del cónsul de México en Qatar, se enfrentó a una serie de trabas.

“Fueron tres horas de interrogatorio en árabe, y en cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada (...) me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia. En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos”, escribió Paola en el artículo Un mundo que parece odiar a las mujeres, en el sitio de Julio Astillero.

“Mi denuncia ya no importaba. La policía refirió el caso a la fiscalía pública, único lugar donde tuve un traductor. Todo se centró alrededor de la relación extramarital”, expuso.

Tras estos hechos, Paola logró salir de Qatar y llegar a México, en donde el proceso de denuncia continuó con lentitud y plagado de irregularidades.

La pesadilla continuó para Paola al enterarse que su agresor fue absuelto del cargo de agresión. A las autoridades no les importó el informe médico que daba cuenta de las lesiones que ella tenía producto del abuso, pues argumentaron que “no había cámaras que apuntaran directamente la puerta del departamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió”.

“Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar y forzándome a pagar aún más por representación legal. La solución que me dio mi abogada y el representante legal de mi agresor era relativamente simple: cásate con él. Para cerrar el caso que el Estado de Qatar abrió en mi contra solo debía casarme con mi agresor”, narró.

