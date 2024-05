Pemex impugnará orden de reintegrar pensión a María Amparo Casar, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Petróleos Mexicanos impugnara la decisión de un juez que ordenó se le reintegrara la pensión a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, e incluso fijó un plazo perentorio para que Pemex restablezca los pagos a Casar.

“La señora es la presidenta de la asociación de la sociedad civil para combatir la corrupción. ¿Cómo vamos a dejar esto así me faltan cuatro meses y medio? ¿Vamos a dejar la estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo, no va a desaparecer ni es mi propósito, pero no puede quedar inmaculado, ahora resulta que los intelectuales son los líderes morales de México. ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias, si porque no nos llamen miserables o nos mienten la madre, nos quedemos callados?”.

Señaló que cuando se identificó este caso, Pemex estaba obligado a denunciarlo porque, dijo, son de esos casos emblemáticos “que ayudan mucho a explicar cómo es el teje maneje de la política o de la politiquería. Como hay quienes se sienten superiores y coincide con que son racistas, clasistas. De los 300 abajo firmantes (en defensa de Casar) el 90 por ciento depende del presupuesto público, pero no defienden al pueblo, defienden a las élites. Por eso es muy bueno que este asunto se haya ventilado”.

“Aunque es un asunto técnico jurídico sobre si fue suicidio o perdió la vida accidentalmente, es necesario estar informado sobre este expediente”.