Pese a críticas de comunidad judía, AMLO compara a Alazraki con Goebbels, ministro de propaganda nazi

Aunque en el pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador fue señalado por sus declaraciones contra Carlos Alazraki, el día de hoy volvió a comparar al publicista con los pensamientos nacional-socialistas de Alemania.

“Ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es como ‘hitleriano’, una vez lo comenté, se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española y no, eso existe”, indicó AMLO en la mañanera del miércoles 29 de junio.

Sin embargo, hoy lunes 4 de julio, arremetió con que Alazraki “tal vez no era hitleriano, pero sí alumno de Goebbels”, refiriéndose al ministro de propaganda de Adolf Hitler, y uno de sus confidentes más cercanos.

Ésto, en respuesta a una comparativa pasada que hizo Alazraki, llamando las estrategias de AMLO similares a las de Donald Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel y Stalin, durante el 2020. Aunado a ello, hace unos días el publicista también llamó a Obrador con los anteriores nombres.

“Entonces, él sí puede, pero yo no puedo decir que es hitleriano. ¿Cómo no lo voy a decir si tengo las pruebas? Él mismo se define diciendo que hay que decir mentiras”, se defendió AMLO.

Asimismo, López Obrador también compartió cuando, hace dos años, viajó a Campeche y el publicista “salió a decir que se casaba mi hijo Andrés en una hacienda, de estas antiguas, remodeladas [...] por eso lo de Goebbels, puede ser que no sea hitleriano, pero sí alumno de Goebbels”, apuntó.

Mientras, la comparación con Hitler la recalcó tras las “mentiras” que lanzó Alazraki sobre el Areopuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde compartió un par de supuestas noticias falsas, pues según sus apuntes, “se permite la entrada de venezolanos sin documentos”.

“Usted me difamó, diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin, además sigo sin entender por qué me llamó ‘hitleriano’ si soy judío”, dijo el publicista en su defensa.

