Janine Small , presidenta de mercados internacionales de Pfizer, dijo el lunes al Parlamento Europeo que Pfizer no sabía si su vacuna COVID-19 prevenía la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado en diciembre de 2020. Pero Pfizer nunca afirmó haber estudiado el tema. antes del lanzamiento al mercado de la vacuna.

Pfizer admitió ante el Parlamento Europeo que no había probado la capacidad de su vacuna COVID-19 para prevenir la transmisión del virus antes de que ingresara al mercado, lo que demuestra que la compañía mintió sobre esto al principio de la pandemia.

Después de que Small testificara ante el Comité Especial sobre la Pandemia de COVID-19 del Parlamento Europeo, las afirmaciones engañosas sobre si Pfizer conocía el impacto de su vacuna contra el COVID-19 en la prevención de la transmisión se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Rob Roos, un miembro del Parlamento Europeo holandés que le hizo una pregunta a Small sobre la transmisión en la audiencia, tuiteó: “ÚLTIMA HORA: En la audiencia de COVID, el director de #Pfizer admite: la #vacuna nunca se probó para prevenir la transmisión. ‘Vacunarse por los demás’ siempre fue una mentira. El único propósito del pasaporte #COVID: obligar a las personas a vacunarse. El mundo necesita saber. ¡Comparte este video!”.

Roos le preguntó a Small si Pfizer había probado su vacuna COVID-19 para determinar su capacidad para prevenir la transmisión del virus antes de su lanzamiento al mercado. Small respondió: “No. Tuvimos que movernos realmente a la velocidad de la ciencia para comprender realmente lo que está ocurriendo en el mercado”. Continuó explicando por qué Pfizer actuó rápidamente para desarrollar una vacuna contra el COVID-19 a medida que el virus se propagaba por todo el mundo.

Si bien Roos y muchos otros enmarcaron esto como una nueva revelación, Pfizer nunca afirmó que su ensayo clínico, en el que se autorizó el uso de la vacuna, evaluara el efecto de la inyección en la transmisión. De hecho, poco antes del lanzamiento de la vacuna, el director ejecutivo de la empresa enfatizó que aún se estaba evaluando.

Un estudio financiado por Pfizer y el fabricante alemán de vacunas BioNTech publicado en el New England Journal of Medicine el 10 de diciembre de 2020, un día antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgara a Pfizer la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 , no incluyó datos sobre la eficacia de la vacuna. eficacia para reducir la transmisión del virus.

En cambio, informó que dos dosis de la vacuna brindaron una protección del 95 % contra el contagio de COVID-19 sintomático en personas mayores de 16 años. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, también dijo en una entrevista de diciembre de 2020 con NBC News que aún no estaba claro si las personas vacunadas podrían portar el virus y transmitirlo a otros.

“Creo que esto es algo que debe ser examinado”, dijo a la cadena. “No estamos seguros de eso en este momento”.

Un vocero de Pfizer le dijo a The Associated Press que su ensayo clínico fue diseñado para evaluar la eficacia de su vacuna contra el COVID-19 en la prevención de enfermedades causadas por el virus de la COVID-19, incluidas las enfermedades graves.

“Detener la transmisión no fue un punto final del estudio”, escribió el portavoz en un correo electrónico.

Cuando se le pidió un comentario, Roos le dijo a AP que no se refería a Pfizer, sino a los mandatos del gobierno para las vacunas contra el COVID-19.

Pero los expertos y la investigación dicen que las vacunas contra el COVID-19 han brindado beneficios en términos de limitar las infecciones y la transmisión, al menos con variantes anteriores del virus y durante un período de tiempo después de haber sido vacunado.

El Dr. Walter Orenstein, director asociado del centro de vacunas de la Universidad de Emory, dijo a AP que el hecho de que Pfizer no abordó el impacto de la vacuna en la transmisión durante los ensayos clínicos no es inusual, porque la transmisión es una métrica compleja de medir.

Los funcionarios públicos han sugerido en múltiples ocasiones que las vacunas contra el COVID-19 previenen la transmisión, pero eso es una exageración. Por ejemplo, en un discurso de octubre de 2021 en Illinois, el presidente Joe Biden dijo: “Nos estamos asegurando de que los trabajadores de la salud estén vacunados, porque si busca atención en un centro de atención médica, debe tener la certeza de que... las personas que brindan esa atención están protegido del COVID y no puede contagiarte”.

Si bien las vacunas no eliminan toda la transmisión, pueden ayudar. Los estudios realizados después de que comenzó la distribución de las vacunas COVID-19, incluida la investigación de Pfizer, encontraron que la vacuna de la compañía redujo las infecciones asintomáticas además de los casos sintomáticos con variantes anteriores del virus. Investigadores del Reino Unido informaron en un estudio observacional de febrero que la vacuna de Pfizer ayudó a reducir la transmisión de las variantes alfa y delta.

“Nuestro estudio de principios de año muestra que la vacuna de Pfizer reduce la transmisión de personas con infecciones progresivas, al menos en los 3 meses posteriores a la vacuna que estudiamos”, dijo el Dr. David Eyre, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Oxford y autor principal del estudio, escribió en un correo electrónico.

Los expertos le han dicho a la AP que si bien las vacunas originales contra el COVID-19 brindan menos protección contra la infección con la variante omicron altamente contagiosa, aún protegen contra resultados graves.