Plantea IMSS renovará 16% de elevadores

”Dadas las fallas técnicas detectadas en el dictamen técnico, realizadas en el año 2023, los elevadores presentan constante riesgo de paro; es decir, no ascienden los pisos que deben de subir y las personas usuarias se quedan atascadas en dichas unidades”, inició el IMSS .

La institución justificó que, debido a la alta demanda, los ascensores presentan un deterioro significativo, aunado a los altos costos de mantenimientos correctivos y preventivos, lo que afecta de manera directa la infraestructura médica y no médica; por fin, la calidad de los servicios y la comodidad de los derechohabientes.

En la actualidad, de acuerdo con el Programa de Sustitución de 180 Elevadores del IMSS , los equipos presentan un riesgo importante, lo que afecta y pone en peligro la prestación de su servicio en las unidades médicas y no médicas.

”No obstante que dicho equipo se encuentra deteriorado, su uso es constante, lo que acelera su deterioro y pone en alto riesgo de inestabilidad operativa y confiabilidad del proceso en el que se producen dichos servicios”, indicó.

”Todo ello conlleva al desgaste de materiales en conductores eléctricos y en dispositivos electromecánicos debido al uso frecuente durante un período prolongado de uso, más de 10 años”.

El Instituto indicó que la empresa OTIS fue la que realizó el dictamen de 180 elevadores y “recomendó ampliamente el reemplazo de los equipos”.

El horizonte de evaluación se compone de 12 años, dos para la ejecución del proyecto y 10 años que corresponden a la etapa de operación, expuso el IMSS en el programa de inversión elaborado en marzo y proyectado en abril.

La vida útil de un elevador es de 10 años de acuerdo a los Parámetros de Estimación de Vida Útil ( DOF: 15/08/2012).

”Actualmente, 180 unidades médicas y no médicas funcionan con elevadores que representan un riesgo para el usuario. Estos equipos no han sido sustituidos derivados a que aún no cumplen con la vida útil estimada; sin embargo, dadas las condiciones dictaminadas de los modelos de elevadores existentes, es necesario sustituirlos”, abundó.