Poder Judicial no beneficia en nada al pueblo, se cortará el ‘copete’ de privilegios: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal puso como ejemplo que el Poder Judicial no permitió la consulta popular en la Reforma Energética, la privatización de las pensiones o en el caso del incendio de la Guardería ABC.

“Yo soy un damnificado también de los del Poder Judicial. También me destituyeron cuando no quería que participara como candidato a la Presidencia. Era jefe de Gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales, me inventaron de que yo había violado un amparo”, detalló el mandatario federal.