Podría Nuevo León frenar distribución de nuevos libros de texto

MONTERREY, NL.- Luego de la polémica que han generado a nivel nacional los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, la secretaria de Educación en Nuevo León, Sofialeticia Morales, condicionó su reparto a que se publiquen sus planes y programas en el Diario Oficial de la Federación.

En entrevista, este miércoles, la funcionaria estatal definió la postura del estado ante esta polémica por los nuevos libros editados por la SEP federal.

“Cuando se cumpla lo que dicta la Ley General de Educación que quiere decir que estén publicados planes y programas de estudio en el Diario Oficial de la Federación, entonces empezaremos, si ese es el caso, a repartir los libros de texto”, señaló.

Indicó que hasta ahora tienen en bodegas los libros de primero a cuarto grado que son los que analizaron en unas mesas de trabajo que se realizaron el pasado 27 de julio y hasta ahora Nuevo León es la única entidad que lo ha hecho.

En las mesas participaron maestros, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil e investigadores.

Insistió que la postura de Nuevo León es que no se distribuirán hasta que se cumpla con lo que dicta la Ley General de Educación que establece que se publiquen planes y programas de estudios en el Diario Oficial de la Federación.

La medida tendría que registrarse antes de que arranque el nuevo ciclo escolar que comienza el próximo 28 de agosto.

“Lo que dicta la Ley General de Educación, lo que dicta es que primero se publiquen planes y programas de estudios en el Diario Oficial de la Federación ¿por qué? Porque es la guía para la implementación del proceso enseñanza-aprendizaje, y los libros de texto”, expuso.

Por otra parte, Morales señaló a la sociedad civil e industriales que quieren que se frene el reparto de los libros que su contenido no es el principal problema de la educación en la entidad.

“El verdadero problema educativo no son los libros de texto, es reconocer que niños y niñas de Nuevo León no saben leer, ni escribir, no saben cálculo básico”, apuntó.

Dijo que las evaluaciones que ha realizado la Secretaría de Educación arrojaron esos resultados.