Preocupa incremento de agua envenenada; se agrava problema de arsénico en México

La extracción de agua, fuera de control, está provocando que los pozos sean un riesgo al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido de millones de mexicanos. El análisis a una base de datos de la Conagua revela que, lo que era un problema concentrado en La Laguna, se expande por el país. El gobierno lo sabe, pero no actúa.

Un análisis realizado por Data Crítica y Quinto Elemento Lab a una base de datos oficial que ha pasado años casi inadvertida reveló que el arsénico, de hallarse en niveles altos en 17 estados durante 2012, se expandió a pozos de 24 estados en 2018, el último año de registros completos. Aunque se tomaron menos muestras de agua en 2019 y 2020 que en los años anteriores, los niveles de arsénico continuaron mostrando niveles elevados. Y las autoridades no han informado a la población.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>

En 2018, el año en que más muestras se tomaron, 41 por ciento de los pozos muestreados sobrepasaron el umbral internacional de riesgo de impacto a la salud para arsénico (0.01 mg/L). Y estos lugares o sus fuentes de agua no están cerca de minas y residuos abandonados como es el caso de Los Planes.

La base de datos de esta Red recoge los resultados de la presencia de diversos contaminantes en 121 mil muestras tomadas entre 2012 y 2020. El análisis de Data Crítica y Quinto Elemento Lab se concentró sólo en las más de 11 mil muestras tomadas en pozos que extraen agua subterránea; alrededor del 90 por ciento del agua dulce no congelada en el mundo es subterránea.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>

“Está comprobado, no hay duda de que los casos de cáncer son debido al consumo del arsénico que no solamente viene en el agua sino a través de alimentos contaminados”, dijo Reina Castro, senadora suplente e investigadora de la Universidad de Sonora. “Aquí las autoridades del estado nos dicen que [el cáncer] es por nosotros que comemos mucha carne asada, imagínate”, acotó entre risas. Los casos de cáncer en la demarcación ya triplicaba la mediana nacional desde 2013, aunque hoy se ha disparado hasta superar 27 veces, de acuerdo con datos de Egresos Hospitalarios.

Pero es poco lo que podemos conocer. La información sobre los crecientes niveles de arsénico y fluoruro en el agua no ha detonado la creación de un programa de vigilancia epidemiológica para las enfermedades que causan, de acuerdo con la respuesta vía Transparencia del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. El gobierno únicamente monitorea la fluorosis dental, la consecuencia menos dañina del consumo de fluoruro. No hay programa de monitoreo de enfermedades provocadas por la ingesta de arsénico.

Sin embargo, esta no es una fotografía completa. Estas estimaciones parten solo de los pozos muestreados por Conagua y no de la totalidad de pozos que operan en el país: “es una subestimación de la carga real de la exposición y de la enfermedad para el país como un todo”, añadió Teresa Alarcón. Por lo tanto, la proyección de enfermos con cáncer u otros padecimientos debido al consumo de agua envenenada podría ser mayor.

En México, más de 12 millones están expuestos a estos elementos tóxicos, pero a diferencia de Claudia González, no lo saben. Investigadoras como la doctora Teresa Alarcón Herrera y otros especialistas de universidades mexicanas y estadounidenses hicieron un cálculo: 8.81 millones expuestos a arsénico por encima del límite permisible según la OMS y 3.05 millones a fluoruro, de acuerdo con una de las más recientes investigaciones.

Es una potencial crisis de salud a mediano plazo que Claudia González busca evitar a los habitantes de la región de La Paz, Baja California Sur. Ella se convirtió en activista el día que supo que el agua para beber de Los Planes contenía arsénico. Su hija, Fernanda, no vivió las peores consecuencias gracias al aviso temprano, pero el inminente peligro motivó a González, hasta entonces dedicada al trabajo en hotelería y a su hogar, a organizar reuniones para alertarlos. Así, después de los juegos de lotería que organizaba, explicaba a sus vecinos la conexión entre el arsénico y la industria. Su objetivo es detener a las mineras en su comunidad, una de las causas que explican este fenómeno en la zona.

Aunque no es posible comprobar que todos los casos de cáncer se deban al consumo de arsénico, los especialistas relacionan la presencia de este metal en el agua que toman millones de mexicanos en distintas regiones del país, junto a otras causas, con la prevalencia de esta enfermedad y otras relacionadas.

“Las comunidades que tienen arsénico están del lado del que no hay minería, la veta [volcánica] llega hasta el Pacífico, donde hay grandes campos agrícolas que exportan fresas y diferentes hortalizas”, explicó Cassasuce.

Pero la minería no es la única responsable. A 384 kilómetros al norte de Los Planes está la zona de Comondú. “Toda la Sierra La Giganta tiene arsénico por la geología volcánica marina orgánica. Hay unos depósitos de piedra muy verde, y estos tienen un nivel bastante elevado porque en las comunidades rurales de los estudios que hice aparecen siempre desde 30 microgramos (3 veces el límite de la OMS) hasta 150 microgramos (15 veces) por litro”, explicó Florence Cassasuce, empresaria de Baja California Sur y ex integrante de la organización de defensa del agua Niparajá.

El bombeo intensivo es reconocido también por el gobierno federal mexicano como una de las causas del problema en el documento “Evaluación de Riesgo por hidroarsenicismo e hidrofluorosis”, entregado desde 2015 a la Conagua por su brazo investigador, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que no ha tenido efecto en el diseño de políticas públicas en torno a la construcción de pozos, su operación, la capacidad de medición de la extracción del agua, o el tratamiento en plantas potabilizadoras. Tampoco detonó esfuerzos por informar a la población, más allá de la publicación de los datos en crudo en el blog de Conagua a partir de 2019.

Pilar López recolecta desde 2007 recortes de prensa sobre el ambiente en la región lagunera. En una bodega guarda 11 mil notas que muestran el gran cambio que ocurrió en esta región que comprende seis municipios de Coahuila y 16 de Durango. Ahí donde antes se cultivaba algodón, ahora se siembra alfalfa para surtir al grupo lechero Lala y otros. “La alfalfa se cultiva inundando los campos. Se necesitan a lo largo de un año dos metros de altura. Imagínate, son albercas olímpicas de agua, a diferencia del algodón, o del melón o de la sandía”, explica López. “El desierto no tiene vocación de cuenca lechera”.

Después de meses de solicitar una entrevista para este reportaje, la Conagua ofreció cita hasta enero de 2022, mientras la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que vigila la inocuidad de los alimentos y bebidas, no respondió a la solicitud para este reportaje.

En Durango, estudios independientes ya tomaron muestras de embotelladoras y concluyen que la población ingiere arsénico, aunque no beba agua de la llave. Un análisis del Instituto Politécnico Nacional en 30 purificadoras de agua encontró que en todas se excedía la norma nacional e internacional en bebidas para fluoruro y en 6 de cada 10 la de arsénico, a pesar de que la mayoría de ellas mostraron reducir entre 20 y 97 por ciento los niveles respecto de los pozos de origen para fluoruro y entre 14 y 97 por ciento en el caso de arsénico.

El consumo de fluoruro produce fluorosis, que se manifiesta en manchas en los dientes, fenómeno que era visto en poblaciones marginadas de las ciudades, donde las familias beben agua directamente de la llave por no poder costear la embotellada, y que ahora pueden observarse en vecinos de colonias ricas de Guadalajara como Colinas de San Javier, de acuerdo con Kachadourian.

En Torreón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en marzo de 2021 la construcción de una nueva potabilizadora para la región de La Laguna. “El presidente está pensando en la potabilizadora porque urge que la población tenga agua limpia libre de arsénico, pero lo que representa es liberar el agua subterránea de los acuíferos para que se la acaben los lecheros. El desierto no tiene vocación de cuenca lechera”, dijo Pilar López.

En Hermosillo hay dos plantas de tratamiento, ninguna de las cuales remueve este mineral. Cerca de Los Planes se inauguró en 2015 una planta potabilizadora que removería el arsénico. El ayuntamiento reportó al Censo Nacional de Gobiernos Municipales que en 2018 no trató una sola gota de agua debido a “fallas en el equipamiento desde su puesta en marcha”. Al año siguiente tampoco funcionó. “Funciona por temporadas, por ejemplo, hace dos semanas funcionaba, pero esta no”, dijo Claudia González recientemente, en noviembre de 2021.

Lo que más preocupa a Fernanda Ibarra es el futuro de sus hijas. Cuando su madre le dijo en 2012 que orinaba arsénico, pensó en su descendencia. “Ella me lo explicó tal cual, que tenía arsénico, y lo que podía pasar, que ocasiona cáncer y otras enfermedades. Lo que más me preocupó en ese momento: ‘a mis hijos les iba a tocar’”.

Ese temor que cruzó por su mente cuando era una adolescente cobró cuerpo. Sus hijas pequeñas están expuestas al mismo peligro que ella y su madre, por el sólo hecho de habitar Los Planes. “Mi niña está ya más grande y toma de esa misma agua, de la que baja de los pozos. Tratamos de tomar de la que traen de la ciudad, pero a veces se acaba”, lamentó Fernanda.

DESTACADO: Sólo 1 de cada 10 potabilizadoras en México remueve arsénico o fluoruro.

Claudia González en Baja California Sur y Pilar López en La Laguna se enfrentan en comunidad al problema, mientras gobiernos de los tres niveles les dan la espalda. La delegación de Los Planes, municipio de La Paz, no ha informado a la población sobre el peligro “ni para desmentir que estamos tomando arsénico”, dijo Claudia González. Tampoco el gobierno estatal. Pero el gobierno federal también los deja a su suerte.

En una conferencia de prensa del presidente, la entonces titular de Conagua, Blanca Cisneros, dijo el 11 de septiembre de 2020 que protegen a la población al cambiar fuentes de agua contaminadas por otras que no lo estén. “La Conagua tiene cerca de cinco mil, cuatro mil tomas de calidad del agua, que las tenemos mucho antes de que la gente tome el agua. En cuanto nos damos cuenta de ese problema vamos juntos Semarnat, Profepa y Conagua e inmediatamente cambiamos la fuente de suministro”, dijo la funcionaria, nombrada embajadora en Francia en abril de 2021.

En respuesta a una solicitud de información la Conagua informó que sustituyeron siete fuentes de suministro de agua en 2014, pero fue a raíz del derrame de sulfato de cobre de Grupo México, en Sonora. Lo hicieron en dos ocasiones más en 2016 en Guanajuato, por presencia de fierro y manganeso en pozos. De acuerdo con la respuesta de Conagua, no han hecho un solo cambio de fuente de agua en respuesta a la presencia de arsénico o fluoruro.

Cerca de Los Planes se inauguró en 2015 una planta potabilizadora que removería arsénico. El ayuntamiento reportó al Censo Nacional de Gobiernos Municipales que en 2018 no potabilizó una sola gota de agua debido a “fallas en el equipamiento desde su puesta en marcha”. Al año siguiente tampoco funcionó.

EL LEGADO

Claudia González lleva días muy ajetreados, entre las movilizaciones, su trabajo de informar a las comunidades y el cuidado de la familia. “Ni en mis locos sueños pensé que me llamaran activista, que es lo que la gente me pregunta si soy. Fue algo que por estas circunstancias se me fue formando y aquí estamos, en la lucha. Mi intención es inculcar a mis hijas y a mis nietos que hay que defender la tierra y el agua, contra todo”, dice Claudia González.