Presume AMLO precios de Mexicana de Aviación: son ‘los mejores’

El jefe del Ejecutivo añadió que se beneficia el usuario para que no tengan que pagar por vuelos con precios más elevados.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional el mandatario federal reconoció que ha sido lento el arranque y que todavía no están en el aire todos los aviones con los que contará la aerolínea.

ES NECESARIA LA COMPETENCIA

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina que no puede arreglar esta situación por decreto y que este cambio se debe dar con la competencia.

“Por eso lo de Mexicana, para que sin subsidio, porque el propósito es que sean autosuficientes las empresas que se están promoviendo, pero que no se abuse, que no haya ganancias excesivas, que no haya lucro, que haya ganancias razonables”, mencionó el mandatario federal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Donald Trump o Joe Biden? Evita AMLO pronunciarse sobre preferencias en elección de EU

En su conferencia de prensa el presidente consideró que proyectos como el AIFA, Mexicana de Aviación, el Tren Maya y otros que están a cargo de la Sedena contribuyen al desarrollo de México.

“Han sido las Fuerzas Armadas fundamentales para llevar a cabo la tarea de gobernar el país; nos han ayudado mucho en todas sus misiones. (...) Como nunca se había visto, la Secretaría de la Defensa está cumpliendo la misión cuatro, que es la de ayudar al desarrollo del país con muchos programas”, mencionó el presidente.