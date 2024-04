Proceso electoral actual es el más violento de la historia moderna de México

Para el doctor Armando Vargas Hernández , el problema de fondo de este proceso electoral no es la violencia política per se, sino la construcción de regímenes criminales .

“En estos casos hay casi una distribución más o menos igualitaria entre víctimas oficialistas y víctimas de oposición , ahí nos parece que los grupos criminales que no tienen el dominio territorial buscan acabar con los proyectos políticos para imponer su propio dominio, estableciendo nuevos proyectos político s”, expuso el consultor senior de Integralia.

“El caso de Jalisco es muy particular, prácticamente 100% de las agresiones se ubican en contra de actores de la oposición .

“Este es un problema que no se va a resolver en el mediano plazo, la violencia política y la construcción de regímenes criminales no es un tema coyuntural, no es un tema de las elecciones, es un tema con profundas implicaciones en el día a día para el ciudadano, para las organizaciones y para las empresas.

“Estoy seguro de que la democracia funciona todavía en varios territorios, pero sin lugar a dudas hay otros en donde el crimen organizado decide quién participa, decide cómo participan y decide cómo gobiernan; en ese sentido me parece que estamos viendo unas narcoelecciones en varias regiones y el gobierno debe trabajar de manera urgente en ello”, concluyó.