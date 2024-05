Proceso electoral cierra con más de 750 casos de violencia

El proceso electoral que concluirá el próximo domingo 2 de junio, ya se convirtió en el más violento de la historia moderna, al documentarse 749 agresiones del 7 de septiembre de 2023 al 28 de mayo de 2024 y se prevé que para el domingo la cifra sube a 760.

De acuerdo con el último informe de Integralia, esto duplica los 382 casos de violencia política que se presentaron en las elecciones presidenciales pasadas del 2017-2018, cuando ganó el presidente, López Obrador.

A cinco días de la jornada electoral, el país registró este martes una jornada particularmente violenta, con ataques contra actores políticos en cinco estados, con un saldo de cuatro muertos y un herido.

Ricardo Arizmendi Tapia, candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla por el PAN, PRI, PRD y RSP, fue asesinado a balazos en su local comercial de la plaza 12 de octubre de este municipio.

De manera extraoficial trascendió que fue una mujer quien descendió de una motocicleta e ingresó al negocio y se disparó contra el líder social para después huir.

En el ataque resultó lesionada una mujer con disparos de arma de fuego en el pecho, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital para su atención médica.

En el local comercial, quedó el cuerpo sin vida del abogado y comerciante Ricardo Arizmendi Reynoso, quien vestía pantalón azul de mezclilla, camisa blanca y zapatos color café.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz condenó el atentado e informó que la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), implementó un operativo para la búsqueda y localización de los presuntos responsables, a través del Mando Coordinado Policía Morelos.

Asesinan como asesor de campaña en Tecate

Cristian Iván Vázquez, asesor de campaña del presidente municipal de Tecate con licencia de Morena y contendiente de la alcaldía del mismo municipio, pero ahora por el Partido Encuentro Social (PES), Darío Benítez, fue asesinado.

El hecho se registró poco antes del mediodía del lunes en la pista deportiva de la Unidad Eufrasio Santana.

Al llegar al lugar, oficiales de la Policía Municipal encontraron que los agresores dejaron un arma de fuego y localizaron al menos siete casquillos percutidos.

Tras su asesinato el alcalde Benítez lamentó la muerte de quien dijo que no solo era su colaborador si no también su amigo y compadre. Además de asegurar que se trate de un ataque directo derivado de su trabajo.

“Me niego a aceptarlo, me niego a creer que te han arrebatado la vida Cristian... mi compadre, mi amigo, (...) Te moriste luchando contra el sistema, luchando por una sociedad mejor, luchando por cambiar este estado. Con el permiso de tu papá, el Ponci, voy a seguir honrando tu lucha hasta la muerte cabrón, como tu carnal”, se lee en la publicación.

En los últimos dos párrafos lanzaron una serie de reclamos e insinuaciones en los que identificaron al actual candidato por la alcaldía de Tecate, por el partido de Morena, Román Cota, como sospechoso del homicidio.

Tras esta publicación, el aspirante morenista Román Cota emitió un comunicado en el que informó sobre una denuncia que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE), por hostigamiento y otros delitos.

Además, se encontraron dos mantas en la vía pública firmadas por un grupo criminal en la que relacionan a Benítez con un cartel.

Asesinan como vicecoordinador de campaña

En Tamaulipas, Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates, vicecoordinador de campaña del candidato a la reelección de la alcaldía de Padilla (PAN), Manuel Silvestre Ruiz, fue asesinado la madrugada del martes en su domicilio.

Fue el propio aspirante a presidente municipal quien informó del homicidio a través de un video.

“Lamento darles esta noticia, me parte el alma y me parte el corazón, me siento muy pero muy consternado y triste, pero debo informarles (...) Un compañero de escuela, de trabajo, de muchas batallas, colaborador cercano de esta campaña , nuestro buen amigo Gerardo Guadalupe Gallegos Turrubiates fue asesinado en su domicilio”, expresó el alcalde con licencia.

Enfrentamiento en Simojovel

En el municipio de Simojovel en Chiapas, durante un enfrentamiento a golpes, garrotazos y disparos de armas de fuego, entre militantes de Morena y del PVEM, afuera del Consejo Municipal Electoral, un hombre identificado como Filiberto “N” falleció y uno más quedó lesionado. , durante la llegada de las boletas electorales para la jornada del 2 de junio.

El candidato de Morena, Agenor Domínguez, pidió reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en el municipio. Los habitantes dieron a conocer que, desde la mañana de este martes, hombres encapuchados y armados, algunos de Veracruz, de donde es originario el alcalde Gilberto Martínez Andrade, recorren las calles de la cabecera municipal.

Lo mismo denunciaron que militantes del PVEM contrataron sicarios de Pantellhó, Chenalhó y Comitán, para amedrentar a los morenistas.

Mientras que, por la madruga del martes, un grupo armado perpetró un ataque en la casa del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al ayuntamiento de Coapilla, Lenin Pérez Morales, sin que se registraran personas fallecidas o heridas. El candidato de Morena Gilberto “Tito” Palomar, candidato a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, fue atacado a tiros la tarde del martes y se encuentra herido.

Aunque la Fiscalía del estado no ha brindado más información sobre estos hechos, se sabe que el candidato se encontraba con su hermano y con su secretario cuando ocurrió la agresión, por lo que sus acompañantes también resultaron lesionados.

El coordinador del gabinete de seguridad del estado, Ricardo Sánchez Beruben informó a través de sus redes sociales que la agresión se dio al interior de un domicilio mientras el candidato y su equipo realizaban preparativos de campaña.